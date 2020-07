Mujer que acusó al fallecido alcalde de Seúl de abusos pide investigación independiente

Agencia EFE

22.07.2020

La mujer que acusó de acoso sexual al fallecido alcalde de Seúl Park Won-soon rechazó hoy la investigación propuesta por el ayuntamiento sobre su caso y reclamó un proceso independiente a cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.



"Creemos que una entidad estatal externa debería investigar el caso, no el Gobierno de Seúl", dijo Lee Mi-kyoung, directora del Centro de Apoyo para la Violencia Sexual en Corea, organización que apoya a la mujer y que acogió hoy una rueda de prensa para presentar su postura.



Esta asociación y la letrada de la víctima han dicho que presentarán la semana que viene una denuncia formal ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.



Durante el acto de hoy, al que no acudió la supuesta víctima (que permanece en el anonimato), se dijo también que el caso va más allá de los actos de Park y que se trató de un "crimen organizado amparado por el poder".



"Según la víctima, pidió ayuda a 17 personas mientras trabajó como asistente y a otras tres cuando cambió de puesto", dijo Kim Jae-ryun, la abogada de la mujer, que ha asegurado que fue víctima de Park durante los años en los que era una de sus asistentes y que el acoso -en forma de tocamientos y mensajes inapropiados- persistió incluso cuando logró ser trasladada.



"Entre toda esa gente obviamente están aquellos en puestos superiores y aquellos a cargo de recursos humanos, que deberían haberlo notificado a personas en puestos de responsabilidad", añadió Kim.



El cadáver de Park fue hallado en un monte de Seúl el pasado 10 de julio y todo apunta a que se quitó la vida a raíz de que la supuesta víctima presentara un día antes una denuncia por abuso sexual.



La policía cerró el caso tras el fallecimiento de Park de acuerdo con lo que dispone la ley surcoreana cuando muere un sospechoso, pero la exasistente y las asociaciones que la apoyan reclamaron una investigación.



El Gobierno Metropolitano de Seúl ofreció entonces crear un comité de investigación que integrara a asociaciones para la defensa de los derechos de la mujer, grupos de derechos humanos y expertos legales, fórmula que fue rechazada hoy por la supuesta víctima.



Tras la rueda de prensa de hoy, el ayuntamiento publicó un comunicado en el que lamentó la decisión pero expresó su intención de "cooperar activamente" con una futura investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.



El suceso ha vuelto a subrayar los repetidos casos de abusos y acoso que sufren las surcoreanas en sus puestos de trabajo y otros ámbitos de la vida diaria