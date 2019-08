Mujer se convierte en heroína y salva a hombre del suicidio "gracias" a Linkin Park

24Horas.cl Tvn

02.08.2019

Una mujer ha hecho noticia en las últimas horas en Estados Unidos siendo calificada de "heroína" por la policía, al salvar a un hombre del suicidio en el estado de Florida, aunque de una manera muy particular.

Cristina Settani se encontraba transitando por una avenida cuando divisó a una persona en un puente, mirando hacia el precipicio y estando absolutamente sola.

Al darse cuenta que las intenciones del sujeto eran de quitarse la vida, la mujer se bajó de su auto y fue a hablar con él, convenciéndolo finalmente de que no se lance al vacío.

Pero aquí fue fundamental la forma en que lo hizo ya que, buscando cosas en común entre ambos, Settani citó una frase de una canción de Linkin Park, la que conmovió al hombre.

"¿A quién le importa si se apaga una luz más?'. A mí me importa", dice la letra de "One More Light", frase que, al oírla, hizo que la persona se conmoviera hasta las lágrimas.

Posteriormente, la policía llegó al lugar para impedir definitivamente que el hombre se arrojara al vacío y, si bien no lo arrestaron, sí lo llevaron a una clínica de salud mental para poder enfrentar sus problemas.

Cabe señalar que el hecho ocurrió en febrero pasado, pero hace unos días fue divulgado el video por parte de la policía de Florida.