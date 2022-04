Mujer secuestrada y violada logra ser rescatada gracias a foto y un mensaje

24Horas.cl Tvn

06.04.2022

Una mujer de aproximadamente 30 años fue secuestrada y violada por un sujeto de unos 60 tras acudir con una pareja amiga a un bar de Rosario, Argentina.

Según reportó TN , en el local "La Cautiva", el grupo conoció a Gregorio Urraco, quien se acercó a la víctima e la invitó a bailar. Al rato, el sujeto ya se había sentado en la mesa de los tres amigos y les había pagado varias rondas de cerveza.

Tras ello, Urraco ofreció llevarlos a cada uno a su casa en su vehículo, a lo que los amigos aceptaron. El agresor se aseguró de primero dejar a la pareja y de dejar para el final a la víctima. Antes de que se bajara su amiga, esta le envió la imagen que el fotógrafo del local le había sacado junto al hombre.

"Cualquier cosa, estoy con este", contestó por mensaje la mujer, un poco en tono de broma. Sin embargo, no llegó a su casa aquella noche: fue secuestrada y violada por el sujeto.

Recién tras más de 48 horas la víctima aprovechó un descuido del agresor y llamó a su amiga. "Ayúdenme, no sé dónde estoy", "no me llamen", "este hombre no me quiere llevar a Rosario", "todo el tiempo me quiere coger", fueron algunas de las palabras que logró expresar la mujer.

Ante ello, la pareja amiga de la víctima acudió hasta una comisaría y efectuó la denuncia contra el sujeto, entregando como prueba la foto y los mensajes que la mujer había enviado a su amiga.

Horas más tarde, la policía logró identificar al hombre y obtener su dirección: el agresor fue trasladado esposado hasta la comisaría. El caso es indagado por las autoridades y el sujeto fue imputado por abuso sexual y privación ilegítima de la libertad.