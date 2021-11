Mujer siguió a marido a otra ciudad y descubrió que la engañaba con su sobrina

24Horas.cl Tvn

25.11.2021

Una mujer siguió a su marido desde Buenos Aires hasta Puerto Iguazú, en Argentina, y descubrió que el hombre la engañaba con su sobrina.

Según consignó TN , el hombre le había dicho a su familia que debía trasladarse a Tigre por reuniones de negocios, lo que despertó las sospechas de su esposa.

Luego de seguirlo a Puerto Iguazú, la mujer se hospedó en el mismo hotel en donde se quedó el hombre. Trabajadores del recinto relataron que allí la esposa descubrió que la amante era su sobrina.

Ante ello, la mujer dejó una hoja con un mensaje en la puerta de la habitación en la que estaba su esposo con su sobrina. El cartel señalaba "sé que estás con tu amante. Te espero abajo. Tu mujer y madre de tus cuatro hijos".

Al percatarse de lo sucedido, indicó Misiones On Line , trabajadores del hotel intercedieron para que la situación no pasara a mayores. Una de las empleadas indicó que "vimos que la mujer estaba llorando y preguntamos qué le pasaba. Nos dijo que esperaba a su esposo que estaba arriba con su amante y le pedimos que por favor no haga escenas y nos dijo que era una mujer con cultura y no hacía esas cosas”.

Desde el hotel le solicitaron a los involucrados que se retiraran a hablar en un sitio apartado, para que otros huéspedes no fueran testigos de la situación.

Trabajadores señalaron que "fueron algunos gritos nada más, y después la mujer entregó la llave de la habitación que había pedido. Y como no tenía valijas ni nada se retiró y le dejó una gran propina a los mozos”.

La pareja de amantes había pagado su habitación por tres días más, pero decidieron irse una hora después de lo sucedido.