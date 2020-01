Mujer sufre amputación de sus pies tras sufrir un shock tóxico provocado por usar una copa menstrual

24Horas.cl Tvn

21.01.2020

A Sandrine Graneu, una mujer francesa de 36 años, tuvieron que amputarle sus pies y 18 falages, luego que la copa menstrual le causara un shock tóxico, similar a lo que había sucedido hace un par de semanas con una mujer que falleció tras usar un tampón.

Según explicó La Vanguardia, la mujer quiso dar a conocer su historia para alertar a la población femenina sobre los cuidados para el uso de este recipiente que se inserta en la vagina para depositar el flujo menstrual.

”Cuando escucho que la infección está relacionada con un mal uso de copas y tampones por parte de las mujeres me desanima ya que la información que se nos brinda no es clara. Según el fabricante, está escrito en las instrucciones que las copas se pueden llevar puestas 4, 6, 8 o 12 horas ¿Por qué no se indica un tiempo de uso claro y ordenado?”, comentó.

Por esta razón la mujer incluso creó una asociación llamada 'Dans mes baskets" con el fin de compartir su historia masivamente y la gente comprenda que la copa menstrual puede dar shocks tóxicos.

Según Sandrine no recuerda cuánto tiempo llevó puesta la copa, sin embargo en la noche comenzó a sufrir dolores leves, los cuales se fueron intensificando, razón por la cual acudió a urgenicas.

En el hospital dedujeron que eran cálculos renales, sin embargo a la mañana siguiente amaneció con la presión muy baja. En ese momento los médicos le diagnosticaron un shock tóxico.

“No son tanto las bacterias las que son peligrosas como el daño que causa a los órganos. La toxina se propagó a mis riñones, mis pulmones, mi hígado”, explicó la mujer.

Luego de ello debieron apuntarle ambos pies y 18 falanges de sus dedos de las manos.