Mujer transgénero fue condenada a dos años de prisión por "imitar al sexo opuesto" en Kuwait

Agencia Reuters

14.10.2021

Una mujer transgénero de Kuwait fue condenada a dos años de prisión por "imitar al sexo opuesto".

Human Rights Watch pidió este jueves a Kuwait que revoque la condena contra Maha al-Mutairi y que modifique la ley que permite tales enjuiciamientos.

Mutairi, que fue detenida varias veces por su identidad transgénero, según explicaron desde Human Rights Watch, pasó a la clandestinidad después de la condena, pero fue arrestada en un hotel.

A Kuwaiti court has sentenced Maha al-Mutairi, a 40-year-old transgender woman, to prison for “imitating the opposite sex” online. Such laws violate the rights to free expression, privacy, and nondiscrimination.



Al-Mutairi should be immediately released.https://t.co/R9Vd5rWmRu