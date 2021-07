Mujer usó a su bebé para ocultar robo de celular a trabajadora de local

24Horas.cl Tvn

En el barrio bonaerense de Recoleta, Argentina, una mujer —con su bebé en brazos— ingresó a robar a una tienda y fue captada por las cámaras de seguridad del recinto.

Según consigna TN , el hecho se registró durante la tarde de este miércoles, cuando la mujer consultó por el precio de una barra de cereal para distraer a una empleada de la tienda y proceder a robarle su teléfono. Tras tomar el móvil, lo guardó en su bolsillo.

Según indicó Luisina, dueña de Coquito's Tienda Saludable, "había tres personas en el local, además de los empleados. La señora ingresó y mientras uno de los chicos estaba cobrándole a otro cliente, se paró en la otra punta del mostrador. Creemos que fue ahí cuando visualizó el celular”.

La empleada víctima del robo "se dio cuenta de que tenía una actitud rara. Por eso salió del mostrador. Ella llevaba a su bebé en brazos, precisamente lo cargaba en su brazo derecho, pero como la empleada estaba parada del otro lado, cambió a su bebé de brazo”.

En ese instante, la mujer llamó a la trabajadora y le consultó por el costo de una barra de cereal. Luego, aprovechó que la empleada se dio vuelta y tomó el celular.

“El tema material ya está solucionado, nos hicimos del cargo de su pérdida. Lo perdió por proteger las cosas del local. Lo indignante es que lo haya hecho con un bebé. ¿Qué educación le va a quedar a esa criatura?”, expresó la dueña del local.

Finalmente, Luisina relató que “ella tenía el celular ahí porque utiliza WhatsApp Web para ingresar los pedidos y atender consultas. Debe estar conectada todo el tiempo. Cuando la delincuente se fue quiso ingresar a la plataforma y le pedía la conexión. Empezó a buscar el teléfono y, al ver que no lo tenía, me llamó y me pidió si podía fijarme en las cámaras de seguridad (...) Esta tarde voy a ir con ella y presentaré los videos, pero lamentablemente sé que va a quedar en la nada".