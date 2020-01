Mujeres cantan “Un violador en tu camino” en las afueras del juicio de Harvey Weinstein

24Horas.cl Tvn

10.01.2020

La intervención “Un violador en tu camino” creada por las jóvenes de Valparaíso apodadas "LasTesis" ha sido replicada en diferentes partes del mundo, y hoy tuvo lugar en el juicio de Harvey Weinstein.

Mientras el cineasta enfrentaba a la justicia por sus acusaciones de violación y abuso sexual, en las afueras de tribunales un grupo de mujeres vestidas de negro y con accesorios rojos realizaron la conocida performance feminista chilena.

Dozens of women just staged a protest using a Chilean anti-rape anthem outside of the courthouse where Harvey Weinstein is being tried: “The rapist is you.” pic.twitter.com/jiVZhRf6hV