Mujeres pintan fachada y puerta de Palacio de Gobierno en Mexico por feminicidio

24Horas.cl Tvn

14.02.2020

Un centenar de mujeres realiza pintadas en la fachada y una de las puertas de Palacio Nacional para protestar contra los feminicidios en México, tras el asesinato y descuartizamiento a manos de su pareja de Ingrid Escamilla, ocurrido el pasado domingo.



Las manifestantes, que se reunieron sobre las 06.00 hora local (12.00 GMT), cantan proclamas feministas a las puertas de Palacio Nacional, en la capital mexicana, y realizan pintadas en la fachada y el suelo de la residencia presidencial, e incluso en al menos una ocasión intentaron derrumbar la puerta.



"Tu silencio es cómplice", "Nos están matando" o "Presidente indiferente" fueron algunas de las reivindicaciones estampadas en la pared de la vivienda del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador.



En declaraciones a medios, una manifestante acusó al presidente de llevar a cabo un "feminicidio de Estado" y pidió "acciones concretas" contra la violencia contra la mujer.



Cuando López Obrador inició su habitual conferencia matutina en el interior del edificio, las protestantes leyeron un manifiesto fuera del recinto contra el feminicidio e hicieron una pequeña hoguera con papeles y cartones con proclamas escritas.



"Estamos pidiendo que cumpla sus obligaciones", acabó el comunicado de las manifestantes, mientras el resto de mujeres pedía al presidente que diera la cara y le reprochaban sus prioridades políticas al grito de "Justicia sí, rifa no", en referencia al polémico sorteo especial del avión presidencial.



Esta protesta es la primera de las convocadas para este 14 de febrero en la capital mexicana y en varias ciudades del país tras el crimen y filtración a la prensa de las imágenes del cuerpo de Escamilla.



En agosto del pasado año, una marcha contra la violencia machista terminó con múltiples destrozos en mobiliario urbano y estaciones de transportes público.



En una carta abierta contra la violencia de género, más de 20 organizaciones denunciaron este jueves que cada día hay 10 homicidios de mujeres en México, que registró 1.006 feminicidios -muerte por razón de género- en 2019, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).



Este jueves, al menos una docena de feministas ya estuvieron protestando por la mañana frente al Palacio Nacional con un boleto de lotería gigante en alusión a la rifa del avión presidencial de Andrés Manuel López Obrador, quien esta semana pidió "que el tema no sea nada más lo del feminicidio", al hablar de este sorteo.



El presidente reiteró durante su rueda de prensa matutina del jueves que está en contra de reemplazar la figura penal de feminicidio con la de "homicidio agravado", como propuso el fiscal general, Alejandro Gertz Manero.



"Por convicciones, por principios, estoy en contra del feminicidio. Es inaceptable, aborrecible, es algo que no se puede permitir y que tenemos nosotros que enfrentar con todos los medios, con toda la fuerza y las formas que tiene el Gobierno", respondió el mandatario ante las preguntas de la prensa. EFE