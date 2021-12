"Murió en mis brazos, no pude hacer nada": Habla la madre de la joven chilena que falleció por disparo de policía

24Horas.cl Tvn

29.12.2021

Durante la tarde de este martes, los padres de Valentina Orellana, la joven chilena de 14 años que murió por el disparo de un policía en Estados Unidos durante un tiroteo, realizaron una conferencia de prensa para referirse a estos hechos y exigir justicia por el fallecimiento de la adolescente.

La madre de la joven, Soledad Peralta, conmocionó a los medios estadounidenses tras relatar lo acontecido ese día.

"Escuchamos gritos, nos sentamos en una banca abrazadas, cuando algo impactó a mi hija valentina, que nos lanzó al piso y murió en mis brazos, no pude hacer nada", comentó.

Asimismo continuó diciendo "Valentina, danos fuerza ángel para hacer justicia, hija mía te amo, no puedo más" agregó la madre de la joven.

Su padre, también conmocionado y exigiendo justicia agregó que tras la muerte de su hija, "se nos vino el mundo abajo, nos destruyeron como familia, como padre, esposo, realmente no sé qué palabras decir".

"No puedo dormir en las noches, se me repiten los sueños con ella. Ella lo único que quería era ser ciudadana americana, yo le dije 'vámonos de este país' y ella me dijo 'no papá, este país es el más seguro del mundo, el país de las oportunidades' y ahora ven ustedes, mi hija muerta por el Estado y por estos asesinos de Estados Unidos, eso es lo que vino mi hija a encontrar acá, la muerte".

La familia pide que todos los vídeos salgan a la luz de lo ocurrido el 23 de diciembre luego de que 4 días después la Policía de Los Ángeles liberara parte de lo acontecido.