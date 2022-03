Músicos y celebridades despiden a Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters

24Horas.cl Tvn

26.03.2022

Una lamentable noticia ha golpeado a los integrantes del grupo Foo Fighters, luego que se confirmara la muerte de su baterista, el músico Taylor Hawkins, cuyo cuerpo fue encontrado en un hotel ubicado en el norte de Bogotá, ciudad donde la banda estaba programada para tocar en un festival.

Cabe señalar que la información fue confirmada por el propio grupo a través de redes sociales, donde manifestaron que se respetará la privacidad del caso.

"La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro querido Taylor Hawkins. Su espíritu musical y su risa contagiosa vivirán con todos nosotros para siempre", señaló la agrupación en un breve mensaje.

"Nuestros corazones se dirigen a su esposa, hijos y familia, y solicitamos que su privacidad sea tratada con el máximo respeto en este periodo increíblemente difícil", agregaron.

Debido a la masiva difusión de la noticia, diversos artistas y celebridades se han manifestado en redes sociales para honrar y despedir su memoria.

"Dios te bendiga, Taylor Hawkins. Me encantó tu espíritu y tu poder de rock imparable. Descansa en paz amigo mío", escribió el líder de Rage Against the Machine, Tom Morello.

God bless you Taylor Hawkins. I loved your spirit and your unstoppable rock power. Rest In Peace my friend. pic.twitter.com/AkiRLF2L3e — Tom Morello (@tmorello) March 26, 2022

"Estoy en absoluto shock e incrédulo sobre la muerte de Taylor Hawkins. Siempre he tenido mucha admiración por él. Increíble baterista y una joya de un tipo con el que siempre fue divertido estar cerca. Estoy absolutamente destrozado... mis más profundas condolencias a sus compañeros de banda y familia", dijo Mike Portnoy, ex baterista de Dream Theater.

In absolute shock & disbelief over the the passing of Taylor Hawkins. I’ve always had so much admiration for him. Amazing drummer & a gem of a guy who was always fun to be around. I’m absolutely gutted…my deepest condolences to his bandmates & family 😥🙏 #RIPTaylorHawkins pic.twitter.com/a3X0k2AqYW — Mike Portnoy 🤘 (@MikePortnoy) March 26, 2022

"Nuestro más sentido pésame para su familia, sus compañeros de banda, su equipo, sus amigos y todos los que alguna vez fueron tocados por la música que creó con Foo Fighters", escribieron los integrantes del grupo Nickelback.

In utter disbelief at the news of Taylor Hawkins. Our deepest condolences to his family, his bandmates, his team, his friends and everyone that was ever touched by the music he created with @foofighters @Alanis and so many others. This is so incredibly sad. pic.twitter.com/2AUeqpaN94 — Nickelback (@Nickelback) March 26, 2022

En tanto, el destacado baterista del grupo The Beatles, el británico Ringo Starr, escribió: "Dios bendiga a Taylor. Paz y amor para toda su familia y la banda".

God bless Taylor peace and love to all his family and the band peace and love. 😎✌️🌟❤️🎶🌈☮️ pic.twitter.com/wn2izxn4Vd — #RingoStarr (@ringostarrmusic) March 26, 2022

Por su parte, la cuenta oficial de Guns N’ Roses publicó diversas postales en las que se ve a los integrantes de ambos grupos compartiendo en una sala de ensayo.

"Taylor era un gran tipo, padre y esposo. Mi corazón está con ellos, Dave y la banda. Que horrible noticia", escribió Paul Stanley, guitarrista y cantante de Kiss.