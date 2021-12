"Nadie la ayudó": conmoción en Estados Unidos tras suicidio de niña de 10 años víctima de bullying

La madre de la pequeña, que era autista y la única estudiante afroamericana de su grado, había denunciado el acoso escolar en el colegio, pero acusa que no la tomaron en cuenta.

02.12.2021

El suicidio de una niña de 10 años que era víctima de bullying en su colegio ha generado conmoción en Estados Unidos.

La pequeña Isabella "Izzy" Tichenor, que asistía a la escuela primaria de Salt Lake City, en el estado de Utah, era autista y la única estudiante afroamericana de su grado.

La madre de Isabella, Brittany Tichenor-Cox, indicó que había realizado la denuncia ante la profesora, el establecimiento y el distrito escolar, respecto a los maltratos diarios que sufría su hija. Sin embargo, aseguró que no hicieron nada. La niña se quitó la vida en su casa, el pasado 6 de noviembre.

Según relató la mujer a AP , se dio cuenta del acoso escolar que sufría Isabella cuando la niña intentó rociarse desodorante ambiental en todo el cuerpo una mañana antes de ir al colegio.

Al preguntarle el motivo, le pequeña le respondió que un compañero de quinto grado le había dicho que apestaba luego de que la profesora le solicitara a los estudiantes que se ducharan todos los días.

Además, la madre de la menor de edad sostuvo que Isabella sufría insultos racistas y burlas por sus cejas y por un lunar en su frente. Una tarde, la pequeña pidió a su mamá que le quitara el lunar y le rasurara las cejas, a lo que Brittany le indicó que aquellos rasgos la hacían diferente y hermosa. "Izzy" la contó que no le caía bien a su profesora, quien no la saludaba cuando llegaba a clases y no la ayudaba con las tareas.

La denuncia de Tichenor-Cox repercutió en el Distrito escolar Davis, el que fue reprochado por el Departamento de Justicia por no tomar medidas contra la discriminación racial. ”Cuando yo clamaba por ayuda para que alguien hiciera algo, nadie ni siquiera la ayudó'’, dijo la madre.

"Duele saber que mi bebé era acosada todo el día en toda la escuela, desde el momento que la dejaba hasta que la recogía’', añadió.

En aquel distrito, los estudiantes afroestadounidenses y asiáticos representan cerca del 1% de los aproximadamente 73 mil alumnos.