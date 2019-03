Nahir Galarza se confiesa desde la cárcel: "Pienso en Fernando, me siento culpable"

24Horas.cl Tvn

16.03.2019

Nahir Galarza se confesó desde la cárcel en donde está detenida luego de haber sido condenada por homicidio agravado en contra de su pareja, Fernando Pastorizzo.

En entrevista con El Trece de Argentina, la joven reconoció que "pienso en Fernando" luego de que se concretara el crimen y la justicia la considerara culpable de su muerte.

Aseveró que "me siento culpable porque más allá de que si nos veíamos o no, era una persona, teníamos casi la misma edad. Ya no estará, y eso me hace sentir muy culpable".

"No tengo nada que hacer para revertir lo ocurrido", complementó Galarza, añadiendo que "el que haya sido accidental o no, la realidad es que hay una persona que falleció".

La aludida también enfatizó que "Fernando pudo haber evitado todo", argumentando que "se pudo haber evitado todo aquella noche, no nos tendríamos que haber visto".