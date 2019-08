Narcotraficante intentó huir de la cárcel disfrazado como su hija adolescente en Brasil

24Horas.cl Tvn

05.08.2019

Un peligroso narcotraficante brasileño intentó huir de una cárcel de máxima seguridad disfrazado como su hija adolescente.

Según reportaron medios locales, Clauvino da Silva, alias "Baixinho", interno de la cárcel cárcel Bangu 3, en Río de Janeiro. aprovechó la visita de su hija para fugarse de la prisión pretendiendo ser ella.

Da Silva quiso salir por la principal del recinto, sin embargo, su comportamiento extraño terminó por delatarlo, siendo detenido antes de dejar el recinto penitenciario.

El hombre iba vestido con ropa de mujer ajustada y usaba una máscara de silicona.

Las autoridades informaron que el plan del interno era dejar a su hija dentro de la cárcel. Se está investigando cuál era el papel de la joven en el plan de fuga y cómo pretendía que saliera de ahí.

Además se detuvieron a otras siete personas, entre ellas una embarazada como presuntos cómplices. Se cree que el disfraz fue ingresado por la mujer, ya que en ese país no se registra a la mujeres en su estado al ingresar a la cárcel.

VIDEO: 🇧🇷 Brazilian prison authorities catch a drug trafficker trying to escape prison dressed as his teenage daughter, disguised with a mask, bra and wig pic.twitter.com/X6y4FN3NQg