Nicolás Maduro asegura que viajó al futuro y volvió: "Vi que todo salía bien"

18.01.2019

El presidente venezolano Nicolás Maduro asumió su segundo mandato bajo los cuestionamientos a su autoridad por parte de la comunidad internacional.

Bajo este contexto y la crisis que enfrenta Venezuela, Maduro dio un discurso a cientos de soldados que preparan el Ejercicio Militar Soberanía 2019, a quienes prometió prosperidad.

“Yo ya fui al futuro y volví, y vi que todo sale bien, y que la unión cívico militar le da la paz y la felicidad a nuestro pueblo. Tengan la seguridad absoluta”, expresó el mandatario respecto a lo que vendrá para su régimen.

“Tengan la certeza de que todo saldrá bien, y de que saldremos más fuertes y más sabios de toda esta coyuntura. Tengan la certeza. No podrá un puñado de inmaduros improvisadores dañar la vida republicana de Venezuela. No podrán. Tengan la seguridad. Se los digo con certeza”, señaló también.

Recordemos que el año 2013 Maduro ya había presumido de sus "habilidades sobrenaturales" para comunicarse con los animales.

En esa ocasión fue un "pajarito" que habría sido la reencarnación de Hugo Chávez, que lo vino a visitar días antes de las elecciones.

De repente entró un pajarito, chiquitico, y me dio tres vueltas acá arriba. Se paró en una viga de madera y empezó a silbar, un silbido bonito. Me lo quedé viendo y también le silbé, pues. 'Si tú silbas, yo silbo', y silbé. El pajarito me vio raro, ¿no? Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue y yo sentí el espíritu de él" contó el mandatario.