Niña de 10 años muere tras nadar en un río: Contrajo ameba "comecerebros"

17.09.2019

Lily Mae Avant, una niña de 10 años, falleció tras contraer una extraña ameba "comecerebros" luego de nadar en un río en Texas, Estados Unidos, tal como consignó Crónica.

El pasado 8 de septiembre la niña comenzó a vivir fuertes dolores de cabeza, con fiebre, razón por la cual fue llevada aun médico quien le recetó antibióticos, los cuales no dieron resultados exitosos.

días más tarde, la infección continuaba y la pequeña ya no respondía a estímulos, por lo que fue trasladada a un servicio de urgencia, en donde se le administró un tratamiento para meringitis bacteriana.

Luego fue trasladada a un hospital de niños de la ciudad de Fort Worth donde se descubrió que había contraído una extraña y agresiva ameba "comecerebros" que tenía una tasa alta de mortalidad.

Según su familia, la pequeña se debe haber contagiado de la ameba luego que nadara en un río y en un lago del condado de Bosque, el primer fin de semana de septiembre, ya que la ameba puede infectar el cerebro tras ingresar agua no tratada por la nariz.

Finalmente este lunes falleció Lily, tal como informó su familia a través de redes sociales: "Peléo una gran batalla" aseguró una de sus tías.

