Niña de 10 años murió por COVID-19 en solo cinco días: Padres hacen un llamado a usar mascarillas

05.10.2021

Intentando procesar la muerte de su hija de 10 años luego de que se contagiara de COVID-19 se encuentra una familia de Virginia, Estados Unidos. Según cuentan, la pequeña se encontraba completamente sana hasta antes de infectarse con la mortal virus, que le costó la vida en apenas cinco días.

Es por ello que los padres de Teresa buscan compartir su historia para quienes todavía no creen en el coronavirus, evitando usar mascarillas y no también sin vacunarse contra esta.

De acuerdo a lo recogido por CNN en Español, la niña acudía a una escuela primaria de Hillpoint in Suffolk, a unos 30 kilómetros de Norfolk, Virginia, estado que mantiene todavía un mandato de uso de mascarilla. Teresa y su hermano menor de nueve años no estaban vacunados por su edad, pero se encontraban ansiosos de hacerlo.

Según el citado medio, los síntomas de Teresa comenzaron con un dolor de cabeza el pasado miércoles 22 de septiembre, la cual evolucionó a fiebre el día siguiente. Es entonces que el viernes 24 del mismo mes, consultaron al pediatra que atendía a la familia, gestionando una prueba de COVID-19 para el 27 de septiembre.

Sin embargo, el domingo en la noche la pequeña inició una tos persistente, la cual era tan fuerte que le produjo vómitos. Debido a ello, fue llevada rápidamente hasta urgencias, donde dio negativo a faringitis estreptocócica. Los resultados de COVID-19 estaban pendientes.

La madre de la niña, Nicole, cuenta que "le hicieron una radiografía de tórax y, cuando volvieron, dijeron que no había signos de neumonía por COVID-19, que sus pulmones estaban perfectos, preciosos. No parecían preocupados", por lo que volvieron hasta su hogar.

Cerca de 24 horas después Teresa dejó de respirar, siendo trasladada hasta urgencias de un hospital local, para luego ser derivada al Children's Hospital of The King's Daughters de Norfolk, recinto asistencial donde finalmente terminó perdiendo la vida.

El llamado de los padres de Teresa a "tener conciencia"

Según contó la madre de Teresa, mientras su hija fallecía, en el consejo escolar donde ella trabaja se realizaba una reunión donde varios padres abogaban por el fin del uso de la mascarillas, donde incluso algunos llegaban a asegurar que el COVID-19 se había acabado.

Nicole dijo que "al mismo tiempo que estaba junto a la cama de mi hija, las Escuelas Públicas de Chesapeake mantenían una reunión del consejo escolar y tenía amigos que volvieron y me dijeron más tarde que mientras yo estaba sentada junto a mi hija, que ya no estaba con nosotros, había padres adultos allí diciendo básicamente que el COVID se ha acabado y que la gente sana no muere, especialmente los niños. Y yo estoy sentada junto a mi hija muerta, que estaba perfectamente sana, que es una niña que hizo todo lo que debía hacer".