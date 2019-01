Niña de 11 años preparó cumpleaños pero nadie fue: "Que haya sido abusada no la hace mala"

La menor de edad gastó todos sus ahorros para la fiesta pero sus amigas no aparecieron.

24Horas.cl TVN

03.01.2019

Una niña de 11 años fue protagonista de una triste historia que se masificó rápidamente en redes sociales, luego de que preparara una completa fiesta de cumpleaños tras gastar todos sus ahorros pero nadie asistió luego de conocerse que había sido abusada, en Argentina.

De acuerdo a lo detallado por TN, el hecho ocurrió en la zona conocida como Villa Ballester , en donde la pequeña More se quedó con todo preparado luego de que ninguna de sus amigas llegara.

Julieta Colina, madre de la niña, lamentó lo sucedido, indicando que su hija fue víctima de abuso sexual por parte de su expareja hace dos meses, y que esto fue el motivo de la masiva ausencia.

"Destruida... More es la misma nena de siempre. ella no cambió en nada, fue abusada, eso no la convierte en una nena mala", agregó la mujer.

Sin embargo, ante el revuelo que generó el caso, vecinos de More organizaron una "merienda popular" para que muchas personas puedan acompañar a la menor de edad.