Niña de 2 años muere tras permanecer 5 horas encerrada en un auto con calefacción prendida

02.10.2019

Conmoción han generado en Estados Unidos los nuevos antecedentes revelados sobre la muerte de una niña de dos años tras permanecer cinco horas encerrada al interior de un auto con la calefacción prendida, en California.

Según consignó FOX 59, su madre la dejó al interior del vehículo que estacionó en una zona de estacionamientos privados, cerca de las 23.00 horas del pasado 21 de septiembre, con la calefacción al máximo y tapada con una manta.

La mujer aseguró en primera instancia a la policía que dejó a la menor sola durante unos minutos para ir en busca de una niñera, luego reconoció que se fue a otro auto a beber alcohol con unos amigos, por lo que se quedó dormida, despertando cerca de las 5 de la madrugada del 22 de septiembre, encontrando a su hija insconciente.

California police say a two-year-old is dead after her mother allegedly left her in a hot car for five hours to go drinkinghttps://t.co/1ZI36hPBeF