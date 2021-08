"No sé qué haría yo si él muriera": Niña de Florida escribió carta a la junta escolar para pedir el uso de mascarillas

La iniciativa surgió luego de escuchar que las escuelas públicas del condado de Duval no exigirán el uso de mascarillas obligatorio. La menor está preocupada por su hermano de 10 años, quien por su edad, no puede acceder a la vacunación contra el COVID-19.

Una pequeña de 12 años del noreste de Florida, se mostró preocupada por el regreso a clases luego de las vacaciones de verano. Si bien está emocionada por volver a ver a sus amigos, la niña tiene un hermano menor de sólo 10 años quien, por su edad, no puede acceder a la vacuna contra el COVID-19 por lo que es más vulnerable a un posible contagio.

Cabe destacar que Florida no exigirá el uso de mascarillas obligatorio en las escuelas, sino que será decisión de cada alumno, esto pese a la alza de casos que se ha registrado en Estados Unidos por la presencia de la Variante Delta.

Es ahí donde la pequeña Lila Hartley se muestra preocupada. La menor escribió una carta a la junta escolar para pedir una orden de uso de mascarillas en el establecimiento.

Señaló a CNN Español que: "Mucha gente está muriendo y enfermando, y las máscaras simplemente mantienen a la gente segura. Mi hermano no es lo suficientemente mayor para recibir la vacuna. Así que es vulnerable".

Agregó, "la variante delta es aún más contagiosa, y lleva a más gente, gente más joven al hospital. Mi hermano no está vacunado y si no se requieren mascarillas y se enferma, ¿qué le pasará? ¿Qué pasará con todos los niños que no pueden vacunarse?" se preguntó preocupada.

La niña no dudo en escribir una carta al superintendente para pedir el uso de mascarillas.

"Somos hermanos, así que tenemos nuestras rivalidades. Pero no sé qué haría yo si él muriera, especialmente si eso fuera causado por un lugar que significa tanto para él: la escuela", fue parte de lo que escribió, luego de escuchar que las escuelas públicas del condado de Duval, en el noreste de Florida no requerirán mascarillas.

El pequeño de 10 años cree que fue una buena idea, "Trato de no insistir en eso, pero es una gran precaución. Por eso en la escuela uso dos mascarillas. Porque quiero asegurarme de no enfermarme", señaló. Según información de CNN Español sólo un miembro de la junta escolar respondió a la menor.