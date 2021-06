Niña de 5 años muere tras comer pan envenenado en el patio de su casa

24Horas.cl Tvn

27.06.2021

Una niña de solo cinco años murió en el municipio de Veracruz, en México, luego de comerse un pan que estaba envenenado, el cual había sido lanzado para matar a su perro.

Según reportaron medios internacionales , Adriana estaba jugando junto a su hermano Jacobo, de siete años, cuando comenzaron a ingerir el alimento que estaba en el patio de su vivienda.

La madre de ambos, Hermila Gutiérrez, fue notificada que la menor de edad comenzó a sufrir convulsiones, revelando la tragedia vivida.

Si bien aún no hay claridad de cómo llegó el pan con veneno hasta la zona, residentes indicaron a las autoridades que anteriormente habían visto a un vecino colocarlo para intentar envenenar al perro de la casa.

"¿Quién anda preparando pan con veneno? Yo no lo vi, sólo Dios lo vio y es testigo de todo lo que me está sucediendo. Él sabe quién me arrebató a mi hija, y si es que por el perro habían arrojado el pan envenenado", dijo la mujer.

Asimismo, dijo no entender "por qué envenenan animales y causan desgracias a los niños y les quitan la vida, y por eso la gente debe de entender que no pueden dejar venenos para mascotas porque hay niños inocentes".