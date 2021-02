Niño de 12 años dispara y mata a asaltante que atacó a su abuela en Estados Unidos

24Horas.cl Tvn

15.02.2021

La policía de Carolina del Norte, Estados Unidos, se encuentra investigando el caso de un niño de 12 años que disparó en contra de dos delincuentes que intentaron robar el hogar de su abuela, de 73 años.

El suceso ocurrió en la localidad de Goldsboro, lugar donde, cerca de las 01:00 horas de este domingo, dos intrusos atacaron y dispararon a Linda Ellis, razón por la cual el menor de edad decidió utilizar el arma de fuego.

De acuerdo a la información entregada por medios locales, las dos personas enmascaradas entraron a la fuerza en la residencia, exigieron dinero y dispararon en la pierna de la mujer.

Sin embargo, las autoridades solo dieron con el paradero de Khalil Herring (19), quien fue declarado muerto producto del impacto balístico efectuado por el niño.

Según ABC11, la madre del menor de edad, Randolph Bunn, también se encontraba al interior del hogar al momento del asalto.

"El intruso acaba de dispararle a su abuela. Él también le habría disparado a él, también me habría disparado a mí, nos habría matado a todos", declaró la mujer al citado medio.

Cabe señalar que luego del incidente, la adulta mayor fue trasladada al recinto hospitalario Wayne UNC Health Care, lugar donde se mantiene estable.

En cuanto al niño, este podría ser liberado de todo cargo tras comprobarse que disparó en defensa propia.

