Niño de 13 años huye de su casa porque sus padres le quitaron el celular y muere congelado

30.01.2019

Corey Brown, un niño de 13 años, fue encontrado muerto congelado en un terreno descampado, luego de haber desaparecido por cinco días, tras una discusión con sus padres.

Según cuentan testigos, aunque la policía no confirma dicha versión, el menor se habría enfrentado a sus padres, quienes finalmente le quitaron el celular, lo que hizo que el niño se fuera de la casa.

Tal como cuenta The Washington Post, el jefe de policía de Marshalltown, lugar donde ocurrieron los hechos, explicó que “fue una típica discusión sobre las reglas de la casa. No hubo pelea, no había rabia”.

Cabe recordad que el estado de Lowa, en Estados Unidos, zona donde habita la familia Brown, está enfrentando temperaturas muy bajas, inferiores a cero.