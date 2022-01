Niño de 2 años muere estrangulado por su madre: mujer tenía denuncias por violencia intrafamiliar

24horas tvn

18.01.2022

Un niño de sólo 2 años murió este sábado en Buenos Aires, Argentina, luego de que su madre lo estrangulara.

De acuerdo a los antecedentes del caso, la mujer habría realizado el terrible crimen, debido a que esta semana iba a ser sometida a exámenes psiquiátricos para definir si estaba apta para continuar con la custodia del niño.

“No puedo creer que mi hijito está muerto (…) Cada vez que me quería separar ella se ponía agresiva. Me lo ponía a Milo en el medio para que no la deje”, señaló a Crónica el padre del niño, Felipe Derto.





El hombre contó que el 1 de enero pasado, se separó de la madre del niño debido a los constantes maltratos y que preocupado por las represalias que ella pudiese tomar, el 10 del mismo mes, interpuso una denuncia, sin embargo, no prosperó.

“El jueves fue la última vez que lo vi a Milo, estaba como perdido”, señaló su padre, por lo cual, volvió a recurrir a la justicia, pidiendo un examen psicológico para la madre y el niño.

Al ser notificada, la madre perdió el control y comenzó a enviarle mensajes amenazantes a su empareja.

Tras ello, el sábado se confirmó el deceso del niño, por lo que la mujer fue detenida mientras se investiga el caso.