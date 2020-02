Niño de 4 años muere por gripe luego que su mamá siguiera consejos de un grupo antivacunas

24Horas.cl Tvn

13.02.2020

Un niño de 4 años de Colorado, Estados Unidos fue llevado al médico luego de presentar tos, dolor corporal, fiebre y fatiga, donde, al revisar su libreta de vacunas y descubrieron que no tenía ninguna, le diagnosticaron gripe.

El doctor decidió recetarle un medicamento contra la enfermedad, sin embargo la madre no quiso dárselo y prefirió consultar en Facebook a un grupo llamado "Detener la vacunación obligatoria" donde le recomendaron que no le diera el remedio recetado y que le administrara aceite de menta, vitamina C y lavanda, consignó el medio TN.

La mujer le hizo caso al grupo que era seguido por más de 178 mil personas y el niño rápidamente comenzó a empeorar, por lo que los padres iniciaron una colecta para reunir dinero y comprarle los medicamentos al pequeño, sin embargo ya se encontraba en un estado crítico.

Días después el niño fue internado por una lesión cerebral anóxica, la cual se presenta cuando el cerebro no logra recibir oxígeno de forma adecuada por varios minutos, la cual terminó con la vida del pequeño el pasado miércoles.

Luego de la terrible noticia, los mensajes de Facebook desaparecieron y el grupo fue eliminado.

La autopsia reveló que el pequeño falleció de gripe y el departamento de Sanidad de Estados Unidos confirmó que no tenía ningún registro que mostrara que el niño había sido vacunado.