Niño de 5 años golpeó a su profesora y la dejó inconsciente: La mujer quedó hospitalizada

09.03.2022

En una escuela de Florida, Estados Unidos, un niño de 5 años, golpeó con puño y pies a su profesora de clases, provocándole un desmayo y una posterior hospitalización.

El hecho ocurrido en la escuela Pines Lakes, conmovió a la localidad tras informar que que el niño habría agredido a la maestra con golpes, patadas y puños hasta desmayarla en el suelo.

Desde el Sindicato de Maestros de Broward, indicaron que no sería la primera vez que el pequeño alumno golpea a la profesora:“ella ha sido hospitalizada varias veces por este estudiante. No es esta primera vez, no es la segunda vez, es la tercera vez”, detalló el gremio a la cadena 7News de Miami.

En otra instancia, el niño habría lanzado una estantería sobre la docente, en tanto el padre de un compañero del alumno agregó que también ha atacado a otros estudiantes, dejándole incluso lesiones.

Hasta el momento se desconocen las medidas que tomará el recinto educativo contra el niño por la agresión hacia la profesora.