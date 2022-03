Niño de 9 años escapó de su casa y viajó solo en avión: Su mamá pensó que estaba durmiendo

24Horas.cl Tvn

03.03.2022

Una insólita situación ocurrió en Brasil durante los últimos días. Se trata de la historia de un niño de 9 años que escapó de su casa y logró viajar solo en avión desde Manaos a Sao Paulo, porque quería visitar a unos familiares, según contó la madre.

Indignación en Argentina por sujeto que manoseó a niña de 13 años en plena calle Leer más

El hecho se registró el sábado 26 de febrero, cuando la mamá del menor de edad, Daniele Marques, reportó la desaparición de su hijo Emanuel a las autoridades, a quien había visto por última vez esa misma mañana: ella pensaba que estaba durmiendo.

“Me desperté a las 5:30 de la mañana, fui a su habitación y vi que estaba durmiendo normalmente. Luego jugué un poco con mi celular y me volví a levantar, a las 7:30, y fue cuando me di cuenta que ya no estaba en su dormitorio y entré en pánico”. aseguró la mujer a G1 .

Después de una intensa búsqueda, la policía le informó que habían encontrado a Emanuel, pero también le explicaron que iban a tardar una horas para que pueda verlo, ya que el aludido logró viajar casi 2.700 kilómetros y estaba al otro lado de Brasil, en la ciudad de Guarulhos, Sao Paulo.

: Estafas por WhatsApp: los 3 engaños más comunes y cómo evitarlos Leer más

“Me dijo que tomó algunos autobuses al azar desde nuestra casa hasta llegar al aeropuerto. Luego miró el horario de vuelos y se subió a uno de ellos. Mi hijo pasó por tres revisiones sin que nadie se diera cuenta de que estaba solo, sin documentación ni boarding pass. Lo que sigo pensando es cómo un niño logra pasar por un sistema aeroportuario que es tan burocrático para nosotros”, explicó la mujer.

Según contó la madre al medio citado, el niño logró subir al vuelo tras buscar en Google “cómo subir a un avión sin ser visto”. En ese tutorial descubrió como pasar desapercibido.