Niño de cinco años salió a buscar dulces en Halloween y terminó drogado con metanfetamina en Estados Unidos

31.10.2018

Un niño de cinco años, quien salió disfrazado el pasado domingo para buscar dulces por Halloween, terminó drogado con metanfetamina en la ciudad de Galion en Ohio, Estados Unidos.

El menor identificado como Braylen Carwell, tras pedir golosinas, sintió un temblor en su cuerpo. Tras ser llevado por su padre al hospital, el niño tenía paralizado el lado izquierdo de su rostro.

Al verlo en esas condiciones, los progenitores pensaron que tenía una convulsión. Luego de efectuarle una prueba de orina, los médicos descubrieron la verdadera causa de los síntomas: tenía metanfetamina en la sangre.

El padre del niño, Cambray Carwell, señaló a los investigadores que había llevado a su hijo a pedir caramelos por la ciudad. Tras llegar a su casa, Braylen se sacó el disfraz, cayó al piso y sufrió una convulsión. "Sólo había comido un par de dulces. Antes de empezar a temblar se había puesto dientes de vampiro falsos en la boca", contó.

Además, el progenitor precisó que los dulces recolectados por el pequeño fueron tirados a la basura, lo que fue periciado por la policía.

Por otra parte, la madre del menor sostuvo que ella y su esposo son adictos recuperados y aseguró que hace años están limpios. De esta manera, negó que su hijo pudiera tener contacto con la sustancia a través de un miembro de la familia. "Sólo estoy diciendo la verdad de lo que le pasó a mi hijo ayer. Nadie en mi familia drogaría a mis hijos".

El jefe de la policía de Galion, Brian Saterfield, señaló a The Washington Post que aún no existen detenidos y que tampoco lograron identificar a un posible sospechoso. "Sabemos que dio positivo para la metanfetamina, pero no pudimos determinar de qué tipo. No sabemos si era una droga ilegal, un medicamento recetado o qué", indicó.

Cabe destacar que en Estados Unidos el medicamento recetado desoxyn (clorhidrato de metanfetamina), por ejemplo, es legal y se utiliza para tratar enfermedades como la obesidad y el TDAH.

En tanto, el menor, quien estuvo internado durante siete horas, se recupera favorablemente. Sumado a ello, no se reportó algún caso en Galion donde existiera un menor con síntomas similares.