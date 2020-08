Niño de tres años con autismo fue expulsado de un vuelo tras negarse a usar mascarilla

Daniel Andrade

14.08.2020

Una mujer denunció que una aerolínea de Estados Unidos sacó a su hijo de tres años, que padece autismo, de un vuelo comercial ya que este se negó a usar una mascarilla debido a la pandemia que está afectando a gran parte del mundo.

La madre, Alyssa Sadler, contó al medio americano CNN que el día del accidente estaban regresando de Midland, Texas a Houston. Sus pasajes corresponden a la aerolínea Southwest, quienes tienen una estricta política de uso obligatorio de tapaboca en todo momento del viaje.

En esta entrevista, la madre aclaró que al intentar ponerle la mascarilla a su hijo, este comenzó a sufrir un colapso nervioso por su desorden del procesamiento sensorial que se agudizó. El niño de apenas tres años, en ese momento comenzó a gritar viviendo una crisis.

El menor de edad contaba con toda la documentación que respalda su diagnóstico, pero esto no impidió que la política impuesta por la aerolínea hiciera un cambio en este caso.

La madre comentó que "Creo que es necesario que exista alguna medida para los niños o incluso los adultos con discapacidades que no pueden usar una mascarilla. Deberían tener algún tipo de excepción"

La aerolínea en su defensa aseguró que no hará ninguna excepción y que si un pasajero no cumple con la regla de uso de mascarillas, Southwest lamentablemente no podrá transportar a esa persona.

As we continue to prioritize the comfort and well-being of our Passengers, we have made an update to our face covering policy. Read more at https://t.co/IG2xpcQDx6. pic.twitter.com/LZfsnwJQEt