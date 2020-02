Niño que quería suicidarse por sufrir bullying es ovacionado en partido de rugby

24Horas.cl Tvn

24.02.2020

La semana pasada se viralizó un video donde Quedan Bayles, un niño de 9 años, le decía llorando a su madre que se quería suicidar por el intenso bullying que sufría en el colegio.

La historia ha conmocionado al mundo entero, lo que provocó que distintas personas del espectáculo reaccionaran al triste video y le entregaran su apoyo.

En ese marco, Quaden fue invitado a guiar al equipo de rugby Indigenous All-Stars a la cancha, donde entró con el balón en mano, recibiendo el apoyo de los jugadores y la ocasión del público.

No win but still a special week in camp involved throughout the community. Very proud.



We were honoured to have Quaden lead us out. You’re a champion, great to see that big smile.



Congrats to the Indigenous All Stars women’s and Men’s Maori team on the win. Well played @NRL pic.twitter.com/llP1HQjtJL