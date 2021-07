Niño de 7 años cruza solo la frontera a Estados Unidos buscando "un mejor futuro"

“Que fuera educado, que fuera valiente, que no tuviera miedo. Yo le seguí los consejos de él”, fueron los consejos que su padre le entregó para el viaje.

06.07.2021

Un niño de solo 7 años conmueve al mundo, luego de que viajara solo desde El Salvador hasta Estados Unidos, en busca de una mejor vida.

La historia quedó al descubierto cuando un periodista de la cadena Univisión lo descubrió bajando desde una embarcación, en Roma, Texas.

“¿Sabías que cruzando el río llegas a Estados Unidos”, le preguntó el profesional de las comunicaciones, a lo que el niño respondió “no”.

David viajó con el consentimiento de su padre, el que le pagó a un “coyote” (traficante de ilegales) para llevarlo hasta el país de Norteamérica, donde presuntamente se encontraría con un familiar.

En una entrevista realizada al menor de edad, éste contó que su papá le entregó una serie de consejos para el viaje, en el que recorrió más de 2.400 kilómetros. “Que fuera educado, que fuera valiente, que no tuviera miedo. Yo le seguí los consejos de él”, explicó David.

En tanto, al ser consultado por su madre, éste confesó que ella se fue cuando éste sólo tenía 11 meses. ““Yo no sé nada de ella. Ella me abandonó de 11 meses. Eso es lo que me ha contado mi papá”, aseguró.

Por último, el periodista le pregunta por qué se arriesgó y viajó, a lo que el niño responde que "en busca de un futuro mejor".

Al llegar a Estados Unidos, David debía reunirse con su primo, sin embargo, hoy se encuentra en un centro de detención de menores, a la espera de una resolución de su futuro: quedarse o volver deportado a su país.