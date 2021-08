"No contamos porque somos mujeres y hemos nacido en Afganistán": Relato de joven afgana que conmueve al mundo

24Horas.cl Tvn

16.08.2021

Una compleja situación están viviendo las mujeres residentes en Afganistán, luego de que talibanes lograran derrocar el Gobierno civil y quedaran al mando del país de oriente medio.

Un video se ha viralizado a través de redes sociales, en el cual una joven lamenta lo que está viviendo su país y la situación en la que se encuentran las mujeres afganas.

"No contamos porque somos mujeres y hemos nacido en Afganistán", señaló la joven visiblemente afectada. El registro fue compartido por Khaled Hosseini, novelista americano-afgano, en su cuenta de Twitter.

“We do not count because we were born in Afghanistan . . . We’ll die slowly in history.” I am heartbroken. The women & girls of Afghanistan have been abandoned. What of their dreams, hopes? The rights they have fought two decades for? #PrayforAfghanistan pic.twitter.com/Os6aSRv5RK