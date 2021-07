No creía en el COVID-19: El reflexivo mensaje de la madre de una joven que falleció a causa del virus

24Horas.cl Tvn

07.07.2021

Naim Soledad Cabral, de 16 años, era una adolescente argentina que falleció tras luchar durante 25 días en contra de esta enfermedad. La joven no creía en la existencia del coronavirus, razón por la cual su madre, Karina Ayala, decidió compartir un reflexivo mensaje.

De acuerdo a la información entregada por Todo Noticias, la adolescente recibió el diagnóstico el pasado 7 de junio, siendo derivada al hospital de Campaña en Corrientes a los 4 días, lugar donde los médicos tratantes detectaron que los pulmones y el corazón estaban gravemente afectados a causa del Covid-19.

Según relató la madre a través de sus redes sociales, Naim Cabral era "una pequeña de tan solo 16 años, sin ninguna patología, no tenía ninguna enfermedad de base".

Sin embargo, la mujer reveló que su hija no creía en la existencia de la enfermedad, por lo que al momento de pedirle que se cuidara, la joven no la quiso escuchar.

"Naim no me escuchaba, le pedía que no me abrace y bese, porque soy de riesgo y no sabía con quién había estado, y ella me decía que era una pavada, que nadie estaba enfermo", explicó.

En relación al contagio, la madre indicó que Naim comenzó con fiebre y tos, pero que durante los primeros días "ocultó cómo se sentía".

Asimismo, afirmó que cuando dio positivo "se deprimió mucho, porque no quería estar sola", razón por la cual su padre le cantaba una canción "todas las noches antes de dormir".

A pesar de su edad y de no tener ninguna enfermedad de base, a los pocos días tuvo que ser intubada y dejó de respirar por sí misma.

"Pensé que porque era joven y sana, saldría adelante, jamás imaginé que no lo lograría", relató la madre, quien luego agregó que "el virus existe, hoy se llevó a mi hija, a Naim Soledad Cabral. Esto no es joda".

"Todos estamos destrozados, pedimos que los jóvenes tomen conciencia, porque el Covid es una realidad y puede ser grave, hay que cuidarse, Naim tenía 16 años y era sana", concluyó Karina Ayala.