"No hay armas para todos, pero estamos dispuestos a morir": el relato de un voluntario ucraniano

El hombre de 49 años señaló que en Ucrania "todo el pueblo está unido" y que "estamos luchando no solo por nosotros, sino por el todo el mundo libre contra la tiranía de un psicópata”.

01.03.2022

Tiene 49 años, está casado, es dueño de una tienda de ropa, y vive en un pueblo a 130 kilómetros de Kiev, la capital de Ucrania. Con esta vida, Pashenko Oleksandr nunca imaginó que tras la invasión rusa se pondría el uniforme militar y se uniría a las Unidades de Defensa Territoriales para defender a su país.

En conversación con TN , el voluntario señaló que "ahora mismo tenemos los tanques rusos a unos 15 kilómetros de nuestra ciudad”. Según narró, hasta el momento ha participado en "un corto tiroteo. No tengo elección. Esta guerra es por la independencia y la libertad de Ucrania".

“Hay cientos de personas deseosas de entrar en Ia Defensa Territorial. Por desgracia, en mi ciudad no tenemos equipos y armas para todos”, sostuvo, añadiendo que para salir a patrullar recibe un rifle, pero "no tengo el camuflaje militar. Estamos en ropa civil”. En este escenario, el ucraniano expuso que "no hay armas para todos, pero estamos dispuestos a morir", aseveró.

Luego, Pashenko relató que durante las mañanas se reúnen para recibir el plan de la jornada. "Por ejemplo, ayer he estado preparando cócteles molotov, después salí a patrullar y me quedé en un puesto de bloqueo hasta última hora. Hay que controlar el orden patrullando la ciudad”, explicó.

“Tenemos todo, agua y comida. La gente ayuda mucho. Todo el pueblo está unido (...) Estamos luchando no solo por nosotros, sino por el todo el mundo libre contra la tiranía de un psicópata”, aseguró el voluntario.



Más tarde, respecto a Vladimir Putin, Oleksandr aseguró que "tengo ganas de darle un palo a esos hijos de puta. No tiene derecho de vivir por el mal que ha hecho. Tenemos que parar (la guerra) para el bienestar de todos".

En cuanto a su presidente, Volodímir Zelenski opinó que resultó "mucho mejor de lo esperado".