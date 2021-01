"No hay tiempo que perder", el primer tuit de Biden como presidente

24Horas.cl Tvn

20.01.2021

El recién investido presidente de EE.UU., Joe Biden, usó su primer mensaje en Twitter para adelantar algunas de las acciones que tomará este mismo miércoles y afirmó: "No hay tiempo que perder a la hora de resolver las crisis que enfrentamos".



Biden emitió su mensaje desde su usuario oficial como presidente, @POTUS, las siglas de Presidente de Estados Unidos, en inglés.

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That's why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families.