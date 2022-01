“No lo merezco": habla hombre en situación de calle atacado con fuego mientras dormía

24Horas.cl Tvn

El hombre en situación de calle que fue atacado por una mujer mientras dormía en Pompeya, Argentina, entregó su testimonio tras la agresión en la que "se me quemaron los pies y parte de la cabeza".

Jonathan dormía en la vía pública cuando la agresora se le acercó y prendió fuego a su colchón con un encendedor, para luego salir corriendo.

En declaraciones a TN , la víctima del ataque relató que "se me quemaron los pies y parte de la cabeza", añadiendo que no conoce a quien lo agredió.

"No lo merezco, ni lo merece otra persona. Es la primera vez que me pasa algo así. Nunca tuve inconvenientes ni me meto con nadie”, aseguró el hombre.

Debido al fuego, Jonathan señaló que “no me quedó nada. Me quedé con lo puesto. Ni el carro me quedó”, solicitando que necesita “ropa, un colchón y unas zapatillas”.

Quien compartió el registro de la cámara de seguridad al medio citado, comentó que "el hombre atacado volvió hace unos días al mismo lugar. Ya realicé la denuncia en la Fiscalía correspondiente”.