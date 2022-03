"No me estoy escondiendo y tampoco tengo miedo": Zelenski vuelve a su oficina por primera vez desde la invasión de Rusia

07.03.2022

A través de sus redes sociales oficiales, el gobierno de Ucrania publicó un video en el que el presidente Volodomir Zelenski compartiendo su ubicación antes de dar un mensaje a la nación. Todo esto en medio de los ataques rusos en la capital Kiev.

El mandatario asegura que el ejército ruso ha hecho fracasar la evacuación de civiles a través de los corredores humanitarios, señalando que en lugar de ello "hubo tanques rusos, Grads rusos (lanzacohetes), minas rusas", dijo el presidente de Ucrania.

También denunció que las fuerzas rusas han socavado "la ruta para llevar alimentos y medicinas" en Mariupol, además de "destruir buses" destinados a evacuar civiles de zonas de combate.

Zelenski además dijo que los invasores "se aseguran de que se abra un pequeño corredor hacia el territorio ocupado, para unas pocas docenas de personas. No tanto hacia Rusia como hacia los propagandistas, directamente a las cámaras de televisión".

El mandatario también detalló que "hoy bombardearon una panadería en Makarov. Destruyeron otra iglesia en la región de Zhytomyr (...) Estos no son humanos".

Antes de iniciar su discurso, Zelenski mostró las calles de Kiev desde su ventana y dijo que se quedaría en la capital ucraniana.

"No me estoy escondiendo y tampoco tengo miedo. Me voy a quedar aquí el tiempo que sea necesario para lograr el triunfo en esta guerra" aseguró el presidente de Ucrania, quien además le prometió a sus ciudadanos que "no habrá rastro del enemigo. Reconstruiremos nuestras ciudades. Serán mejores que cualquiera de Rusia".