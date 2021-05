No quiere abortar: Niña de 12 años quedó embarazada tras ser violada por un familiar

24Horas.cl Tvn

18.05.2021

Un nuevo caso de abuso sexual tuvo lugar en la localidad de Almafuerte, cerca de la ciudad de Córdoba, Argentina, luego que una niña de 12 años quedara embarazada producto de una violación cometida dentro de su entorno familiar.

De acuerdo a la información entregada por el medio Crónica , la situación quedó al descubierto después de que la menor se fuera a vivir a la casa de su abuela, dado que había sido separada de su madre por malos tratos.

La adulta mayor habría presenciado varios episodios que involucraron agresiones, razón por la cual presentó una denuncia para obtener la custodia de la niña.

Fue así como la menor salió de aquel entorno para trasladarse a la casa de abuela, quien descubrió el embarazo por los múltiples mareos y vómitos que presentó la pequeña.

"La abuela se da cuenta que la niña no tenía cuidados de ningún tipo y los primeros días la comida le generaban vómitos y descomposturas. Ahí fue cuando empieza a sospechar de un embarazo. El ciclo de menstruación de la nena era desordenado y deciden hacerle un test que finalmente da positivo", declaró María Amelia Moscoso al citado medio, quien es abogada de la mujer.

Cabe señalar que el aborto en estos casos está permitido en Argentina; sin embargo, la niña ha manifestado que quiere seguir con el proceso de gestación, pese a que el principal sospechoso de la violación es un tío, quien solía visitar su casa en el último tiempo.

"Los agentes sanitarios del sistema plantean la posibilidad del aborto pero deben entender que no es obligatorio, la niña quiere continuar con el embarazo y no sería lo más conveniente en ese estado de vulneración de derechos sumarle una situación más, esa niña necesita paz", sostuvo la abogada.

"Ella siente que algo se mueve en su panza y les planteó a sus abuelos ´no quiero que lo maten por lo que me hicieron los otros; yo no sé cómo ser mamá pero puedo aprender si me ayuda mi abuela", agregó.