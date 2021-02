"No sé por donde empezar": Joven despierta de un coma de meses y su familia evalúa cómo contarle del COVID-19

Joseph Flavill, de 19 años, está comenzando a mover sus extremidades y comunicarse con su familia con simples "sí" o "no". Estuvo en coma por 10 meses y su familia no le ha explicado por qué no pueden visitarlo.

24Horas.cl Tvn

02.02.2021

"Si hace un año alguien me hubiese dicho lo que pasaría el año pasado no creo que le hubiese creído. No tengo idea de cómo Joseph entenderá lo que hemos pasado".

Así se refirió Sally Flavill a la situación que atraviesa su familia en relación a su sobrino, Joseph Flavill, quien está poco a poco comenzando a recuperarse luego de un accidente automovilístico que lo llevó a un coma de diez meses.

Joseph, de 19 años, sufrió lesiones cerebrales a raíz del accidente y fue internado en el hospital de Leicester el 1 de marzo del año pasado, varias semanas antes de que Reino Unido enfrentara su primera cuarentena por la pandemia.

: Había superado tres veces el cáncer: Joven de 17 años muere en Estados Unidos producto de COVID-19 Leer más

Hoy está comenzando a mover sus extremidades y lograr aumentar su conciencia. Su única forma de comunicación son "sí" o "no" guiñando sus ojos, y su familia no sabe cómo explicarle lo que ha ocurrido en los últimos meses.

"Él no sabe nada de la pandemia ya que ha estado dormido por diez meses", dijo al medio inglés The Guardian la tía del joven. "No sabemos qué es lo que sabe", se lamenta.

Si bien le han dicho que no pueden visitarlo y sólo pueden hablar con él por medio de videollamada debido a la enfermedad, no le han contado que las restricciones son a nivel mundial.

A esto se suma otro elemento: el joven se ha contagiado ya dos veces de COVID-19, aunque afortunadamente se ha recuperado exitosamente en las dos ocasiones.

Foto: Agencia Aton / Referencial.