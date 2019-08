"No tenía un peso": Mujer dejó a sus cuatro hijos solos para prostituirse y su bebé murió

24Horas.cl Tvn

28.08.2019

El pasado sábado una mujer de 28 años, en Ciudad del Plata, Uruguay, dejó a su hija de 12 años a cargo de sus otros tres hermanos pequeños, mientras ella acompañaba a un hombre a cambio de servicios sexuales.

Según consignó Crónica, la mujer declaró ante la Fiscalía local, en donde aseguró que cerca de las 03:00 horas del domingo, la mujer envió un mensaje a la niña a cargo para corroborar que todo estuviera bien, a lo que la esta última contestó que sí.

Sin embargo, cerca de dos horas después, la hija de 12 años quiso cambiar de pañales a su hermano menor y descubrió que estaba muy frío, por lo que salió a la calle para pedir ayuda a los vecinos.

Pese a que los adultos intentaron reanimarlo y trasladaron al bebé al hospital, el bebé ya había fallecido, informó El País. Los médicos aseguraron que el cuerpo de la guagua no tenía signos de violencia.

"No tenía que haberlos dejado solos pero lo hice porque no tenía un peso. Dudaba en ir o no ir porque me ofrecieron un buen dinero. Entonces mi hija de 12 años me dijo que fuera y que ella se quedaba cuidando a sus hermanos. Por eso fui", aseguró la mujer en su declaración mientras lloraba en reiteradas ocasiones.

La fiscal Flavia Cedrez, quien lleva el caso, aseguró tras finalizar la audiencia judicial que existen versiones inexactas sobre los hechos: "Estamos ante una tragedia familiar. No hay vinculación entre la muerte del bebé y la salida de la madre", explicó.

Finalmente la persecutora junto a la defensora pública Claudia Balliero, acordaron un juicio abreviado luego de constatar que los menores de edad asistían a la escuela como correspondía y contaban con los controles médicos al día.

La mujer fue condenada por omisión de los deberes inherentes a la patria potestad a ocho meses de libertad vigiliada. Además le exigieron atención psicológica para toda la familia y un seguimiento por parte del Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay.