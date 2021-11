"No traigan niños al mundo para sufrir": el mensaje de acusada por brutal crimen de un niño en Argentina

24Horas.cl Tvn

30.11.2021

El pequeño Lucio, de cinco años, fue asesinado en La Pampa, Argentina, luego de sufrir una brutal golpiza. Por el crimen fue detenida su madre y su pareja, quien un mes antes publicó un mensaje en el que llamó a no traer hijos al mundo "para sufrir".

Mediante Twitter, la imputada —Abigail Páez, que se encuentra en prisión preventiva junto a la madre del niño— había recomendado que "no tengan hijos si realmente no lo desean o no lo planean como una gran meta o como lo más importante en sus vidas".

NO TENGAN HIJOS SI REALMENTE NO LO DESEEAN O NO LO PLANEAN COMO UNA GRAN META O COMO LO MAS IMPORTANTW EN SUS VIDAS!!

NO TRAIGAN PIBES AL MUNDO PARA SUFRIR LA CONCHA DE SU PUTA MADRE — Abi (@AbigailPaez26) October 15, 2021

"No traigan pibes al mundo para sufrir, la c... de su p... madre", añadió la detenida.

Páez, de 27 años, y Magdalena Espósito, de 24, fueron arrestadas como las principales sospechosas de la muerte del pequeño Abel Lucio Dupuy, quien falleció a causa de "politraumatismos varios" y que sufrió una "hemorragia interna" debido a la fuerte golpiza que recibió.

: "Algo pocas veces visto”: niño asesinado en Argentina tenía golpes, mordeduras y quemaduras Leer más

Además, el niño presentó heridas en todo el cuerpo producto de maltratos anteriores.