"Nos están sacando de aquí": periodista es retirado por seguridad en vivo mientras hacía despacho desde China

24Horas.cl Tvn

06.02.2022

China está en el ojo del mundo por estos días principalmente por la realización de los Juegos Olímpicos de Beijing, donde una imagen posterior a la ceremonia inaugural dio que hablar en las redes sociales.

Sjoerd den Daas, periodista holandés, se encontraba en las calles de Bejing haciendo un despacho en vivo para el canal NOS, cuando fue retirado del lugar a la fuerza por personal de seguridad.

"Nos están sacando de aquí", señaló, ante la incredulidad de su compañera en el estudio, apagando además los focos que estaba ocupando para realizar la transmisión.

Luego de unos minutos, den Daas volvió a parecer en cámara para completar su despacho, lo que no evitó el disgusto del medio de comunicación, lo que expresó en sus redes sociales.

"Nuestro corresponsal fue apartado de la cámara por guardias de seguridad a las 12:00 horas en directo en el Diario NOS. Desafortunadamente, esto se está convirtiendo cada vez más en una realidad diaria para los periodistas en China. Está bien y pudo terminar su historia unos minutos después", señalaron desde el medio.

Esto se da en el marco de los cuestionamientos que existen contra el régimen chino en materia de libertad de prensa y censura a medios de comunicación, tomando mayor visibilidad en un evento de la talla de los Juegos Olímpicos.

Onze correspondent @sjoerddendaas werd om 12.00u live in het NOS Journaal door beveiligers voor de camera weggetrokken. Helaas is dit steeds vaker de dagelijkse realiteit voor journalisten in China. Hij is in orde en kon zijn verhaal gelukkig een paar minuten later afmaken pic.twitter.com/GLTZRlZV96