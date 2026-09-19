Noticias BBC: Reportes globales y análisis
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Sábado 5 de septiembre de 2026
Quién era "Honas" Meléndez, el integrante de la banda Camilo Séptimo que fue asesinado junto a su familia
La muerte de Meléndez y de parte de su familia ha conmocionado a México, actualmente se investiga una hipótesis asociada a una deuda que habría tenido el cantante.
Domingo 29 de diciembre de 2024
Qué se espera en 2025 de la inteligencia artificial, el avance que marcó un antes y un después en la historia de la tecnología
Áreas como la salud, la astronomía y la exploración espacial, la neurociencia o el cambio climático, entre otras, se beneficiarán aún más del avance de la informática.