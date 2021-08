"Nuestras vidas están amenazadas": Periodista afgana no puede trabajar tras llegada de Talibanes

"No me di por vencida tras el cambio de régimen y me dirigí a mi oficina, pero lamentablemente no se me permitió entrar", señaló Shabnam Dawran

19.08.2021

Una periodista y lectora de noticias afgana subió un video a su red social Twitter para informar que se le prohibió entrar al set de televisión para trabajar en la emisora teleisiva.

La situación se da después de que los talibanes tomaran el control de Afganistán. Se trata de la comunicadora, Shabnam Dawran, quien afirmó en el registro que, "nuestras vidas están amenazadas".

"No me di por vencida tras el cambio de régimen y me dirigí a mi oficina, pero lamentablemente no se me permitió entrar. Fui a RTA (el medio de comunicación) pero me dijeron que el régimen ha cambiado. No te permiten, vete a casa" señaló.

En declaraciones a Time Now, la periodista indicó que, "los talibanes están imponiendo sus estrictas reglas en Afganistán. Las mujeres no pueden realizar actividades al aire libre".

Al narrar la experiencia, mencionó que cuando llegó a la oficina, no se le permitió ingresar al local. Le dijeron que "las cosas han cambiado y las mujeres no pueden trabajar. Estaba emocionada y por eso subí un video", concluyó.