Nueva York declara estado de emergencia: Henri llega a huracán en el camino hacia la costa de EE.UU.

21.08.2021

Henri se convirtió hoy en un huracán de categoría 1 con vientos máximos sostenidos de 75 millas por hora (120 km por hora) en el camino hacia el noreste de EE.UU., donde se espera que toque tierra este domingo.



Henri es el tercer huracán del 2021 en la cuenca atlántica. El segundo, Grace, tocó tierra en México este sábado y el primero, Elsa, se formó en julio pasado.

Ante las consecuencias del fenómeno, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, declaró estado de emergencia frente a la eventualidad de que Henri aumente en su intensidad. Hay equipos de rescate preparados en todo el Estado para atender situaciones de emergencia

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EEUU, desde hoy mismo las zonas del estado de Nueva York y del sur de Nueva Inglaterra amenazadas por Henri pueden sentir sus efectos desde este mismo sábado en forma de marejada ciclónica y lluvias intensas capaces de producir inundaciones.



A las 11.00 horas (15.00 GMT), Henri estaba localizado a unas 180 millas (290 km) al este-sureste del cabo Hatteras (Carolina del Norte) y a unas 465 millas (745 km) al sur de punta Montauk (Nueva York).



La zona donde los meteorólogos pronostican que puede tocar tierra fue extendida hacia el este y ahora abarca desde Long Island (Nueva York) hasta Westport (Massachusetts), incluyendo la isla Block, y está bajo advertencia de huracán.



Hay otras alertas emitidas por el NHC para zonas de la costa de Nueva York, Connecticut, Rhode Island y Massachusetts.



El NHC emitió además alertas específicas por la marejada ciclónica que puede producir Henri, con riesgo de subida del nivel del mar de hasta 5 pies (1,50 metros) en algunos puntos de la costa.



Según medios locales, desde hace 30 años no había habido una tormenta con nombre que tocase tierra tan al norte de la costa este de EE.UU.



Nueva Inglaterra, como se denomina la región del noreste de EE.UU., no suele aparecer en los mapas y gráficos del Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, por su lejanía de los trópicos.

Henri se mueve a 14 millas por hora (22 km/h) en dirección nor-noreste y se espera que más tarde hoy se acelere y gire hacia el nor-noreste y el domingo reduzca su velocidad mientras enfila hacia el nor-noroeste.



En el patrón de trayectoria, Henri tocará tierra en Long Island o el sur de Nueva Inglaterra el domingo, de acuerdo con el NHC.



Los vientos se van a fortalecer a lo largo del día, pero pueden debilitarse luego un poco antes de tocar tierra, por eso el NHC indica su aterrizaje puede ser como huracán o un poco menos fuerte.



Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 60 millas (95 km) del centro de Henri y los de tormenta tropical hasta 125 millas (205 km).



Además de la marejada ciclónica, que en combinación con la marea puede causar inundaciones en determinadas zonas del litoral, Grace producirá vientos y lluvias fuertes y algún tornado en Nueva Inglaterra.



El NHC advirtió del riesgo de inundaciones repentinas y el desbordamiento de ríos en la zona donde impactará.