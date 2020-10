Nueva Zelanda vota a favor de eutanasia, pero rechaza legalizar la marihuana

Agencia EFE

30.10.2020

Los neozelandeses votaron a favor de aprobar la eutanasia voluntaria, pero rechazaron la legalización de la marihuana recreativa, en sendos referendos realizados el 17 de octubre, según los resultados preliminares dados a conocer este viernes por la Comisión Electoral.



Un 65,2 por ciento de los neozelandeses votó a favor de la eutanasia voluntaria, mientras que una mayoría del 53,1 por ciento rechazó la propuesta de legalización y control de la marihuana recreativa.



Tras el anuncio de la Comisión Electoral, el ministro neozelandés de Justicia, Andrew Little, dijo en un comunicado que la Ley de la Elección para Terminar la Vida entrará en vigor el 6 de noviembre de 2021, un año después de conocerse los resultados oficiales, por lo que hasta entonces será ilegal.



El ministro también dijo a los medios que es "muy improbable" que los resultados preliminares de la votación sobre la legalización de la marihuana recreativa cambien durante el recuento de los votos especiales, es decir aquellos que se emitieron desde el extranjero o fuera de la circunscripción electoral.



"La probabilidad es tan baja que es virtualmente improbable", dijo el ministro en una rueda de prensa emitida por Radio New Zealand.



Para darle la vuelta al resultado provisional respecto a la legalización, apoyada por un 46,1 % de los votantes, se necesitarían que un 70 por ciento de los votos especiales se pronuncien en favor de la propuesta, según las declaraciones del ministro recogidas por Radio New Zealand.



Por otro lado, un 33,8 por ciento de los neozelandeses se opusieron a la eutanasia voluntaria, de acuerdo a los resultados, que apuntan que uno por ciento de los votos se declararon inválidos.



La Comisión Electoral dará los resultados oficiales finales el 6 de noviembre cuando termine de contar los votos especiales que se emitieron en estos dos referendos y los comicios generales, que le dieron la victoria al gobernante Partido Laborista de la primera ministra, Jacinda Ardern.



Los resultados se basan en el escrutinio de más de 2,4 millones de votos, mientras que los votos especiales, que suman unos 418.000, representan alrededor de un 17 por ciento de los votos emitidos para estos comicios y referendos.