Nuevo caso como el de la "manada" remece a Argentina: Violaron en grupo a menor de 14 años

09.08.2019

Una nuevo caso de violación en grupo remece por estos días a Argentina, el que hace recordar a lo ocurrido en España con "La Manada".

Una joven de 14 años fue violada por tres sujetos en una fiesta en José C. Paz luego que le dieran una bebida con la droga conocida como "burundanga".

Según publican medios argentinos, la adolescente fue a una fiesta convocada por Facebook sin permiso de sus padres. Fue ahí que tres sujetos a los que ella conocía le ofrecieron una bebida que la joven aceptó .

Los abusadores esperaron que la droga comenzara a hacer efecto para luego llevarla hasta el patio de la casa donde transcurría la fiesta para violarla en grupo, según publica Crónica.

Dos amigas de la víctima se percataron de la situación y comenzaron a gritar asustando a los abusadores que dejaron a la joven desnuda en el lugar.

Luego de los hechos se interpuso una denuncia contra los jóvenes de 19,18 y 16 años, quienes están plenamente identificados, sin embargo continúan libres. Incluso ellos mismos confesaron la violación a través de audios de Whatsapp.

"Todos saben quienes son los bestias que le hicieron esto a mi hija, viven a media cuadra de mi casa. Los denuncié y acudí a la justicia. Sin embargo, me patean y no hacen nada", dijo el desesperado padre de la niña a TN y agregó "Mi hija está muy asustada, es muy chiquita, no aparenta tener 14. Me da mucha bronca que estos tipos estén sueltos. Voy a luchar para que los detengan".