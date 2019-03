Ocho heridos en incidente al despegar un avión en aeropuerto de Londres

Agencia AFP

El aeropuerto de Stansted de Londres interrumpió todos sus vuelos durante unas tres horas el viernes por la noche tras un incidente en el despegue de un avión de la compañía Laudamotion, que causó ocho heridos leves.

"La tripulación del vuelo OE que enlazaba Stansted con Viena decidió interrumpir el despegue a causa de problemas en el motor y desembarcar a los pasajeros a la pista como medida de precaución", tuiteó el viernes por la noche Laudamotion.

Los pasajeros fueron trasladados en autobús a la terminal, y debían tomar otros vuelos de sustitución.

Ocho personas resultaron levemente heridas, indicó un portavoz del aeropuerto.

