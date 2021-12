Odontóloga detenida por cultivo de cannabis para tratar su fibromialgia: "Me trataron como si fuese narcotraficante"

24Horas.cl Tvn

09.12.2021

Una mujer de 59 años, odontóloga de profesión, fue detenida en Argentina tras ser acusada de narcotráfico por poseer plantas de cannabis para tratar su fibromialgia.

Según relató a TN , una mañana salió a caminar cuando al volver había policías en su casa, quienes "me leyeron un acta en donde me notificaban que se trataba de una causa por narcotráfico. Una denuncia de 2019 contra mí (...) Se llevaron 13 plantines de cannabis que utilizo para tratar una enfermedad que padezco desde los 15 años”.

“Me pusieron contra una pared en una cochera en común que comparto con unas oficinas que hay en la parte de adelante de mi casa. Tenía a tres efectivos custodiándome y uno me reiteró que estaba implicada en una causa por narcotráfico. Me trataron como si fuese narcotraficante: no me dieron agua ni me permitieron tomar los medicamentos. Sufrí tanto que me desmayé”, indicó.

La ondontólgoa explicó que es cultivadora puesto que prepara "aceites medicinales para mí y para mucha gente que los necesita para patologías como epilepsia, artrosis, insomnio, ELA, cáncer, esclerosis múltiple. Ayudo a muchísimas personas. Sin ir más lejos, seis de los plantines eran para papás de nenes epilépticos, los estaban esperando para poder cultivar su propia medicina”.

Tras más de 12 horas de allanamiento, la madre de dos hijos fue trasladada a prestar declaración y le incautaron toda la estructura en la que cultivaba.

“También me secuestraron dinero. Se llevaron todos mis ahorros. Yo vivo de dos alquileres que tengo en el sur del país, porque viví muchos años allá, y de mi trabajo. No gano dinero con esto”, acusó.

Según explicó, tras su diagnóstico a los 15 años, "encontré un gran paliativo para mi padecer, que gracias a Dios se replicó en otras personas a las que he podido ayudar con sus síntomas. Todos saben cómo trabajo a qué me dedico”.

“Expusieron el dinero en el suelo para sacarle fotos como si hubiesen capturado a Pablo Escobar. Estoy implicada en una causa, acusada de infringir la ley 23.737. Sinceramente no tengo dinero para pagar un abogado. Usaré lo poco que me quedó para presentarme ante el juez, pero después deberé seguir con un defensor oficial (...) Le tengo que poner garra, el cuerpo, y sacar fuerzas de todos lados para poder pelear por esta injusticia”, concluyó.