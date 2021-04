Oklahoma aprueba varias leyes para restringir el aborto

Agencia EFE

27.04.2021

El estado de Oklahoma (EEUU) sancionó este lunes tres leyes que buscan cerrar las opciones al aborto, al tipificar como "conducta no profesional" ese procedimiento e incluir sanciones como la suspensión de la licencia al médico que interrumpa un embarazo sin que exista un riesgo de muerte.



Las normas aprobadas por el Legislativo local fueron firmadas este lunes por el gobernador de ese estado, el republicano Kevin Stitt, para su entrada en vigor el próximo 1 de noviembre, lo que anticipa una batalla legal por parte de los defensores del aborto, que desde 1973 es legal en Estados Unidos.



"Tenemos ahora tres leyes más que protegen la vida de los no nacidos", destacó Stitt en su cuenta de Twitter.

